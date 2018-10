Bruselas constata que un tercio de usuarios no identifica la publicidad engañosa en redes

Bruselas (EuroEFE).- Un tercio de los usuarios de las redes sociales no identifica la publicidad engañosa mostrada en plataformas como Facebook o Twitter, según un estudio publicado por la Comisión Europea (CE).

En el 36 % de los casos analizados, los individuos que participaron en el "Estudio de comportamiento en publicidad y prácticas de marketing en medios sociales en línea" de la CE no fueron capaces de identificar la llamada "publicidad nativa", es decir, aquella cuyo contenido imita las publicaciones generadas por usuarios sin intenciones comerciales.

Los participantes tampoco lograron distinguir entre los contenidos con fines comerciales y aquellos sin ánimo de lucro cuando los mensajes incluían una referencia a que se trataba de contenido patrocinado, añade el informe.

Preocupación

"Este estudio presenta evidencia de las preocupaciones que ya teníamos sobre la publicidad en las redes sociales. Algunas de las técnicas utilizadas son desleales y manipuladoras y simplemente no las permitiríamos en el mundo fuera de internet", declaró la comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Vera Jourová.

La responsable comunitaria de Consumo añadió que tratará el caso con las autoridades nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea para determinar si es necesaria "una acción coordinada" en el conjunto de la Unión.

"En línea o fuera de ella, las empresas no deben engañar injustamente a los consumidores", añadió Jourová en un comunicado difundido junto al estudio.

Jourová dio el pasado 20 de septiembre un ultimátum de tres meses a Facebook, en particular, para adaptar sus prácticas a la normativa de consumo de la Unión Europea, y amenazó con sanciones esa red social estadounidense si no se aprecian resultados a final de año.

Around 5 mln EU accounts affected by Facebook data breach! This is really worrying news. While we are expecting more details as soon as possible here is a recap of comapny’s obligations in case of data breach https://t.co/1bZ6IJdJ4B https://t.co/l8yUlHln3Q