Bruselas lanza estrategia para implantar la bioeconomía en la UE

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) presentó este jueves una nueva estrategia sobre bioeconomía en la que insta a implantarla por toda la Unión Europea (UE) como forma de hacer frente a desafíos globales, incluidos el cambio climático y el aumento de la población en el planeta.

El Ejecutivo comunitario precisó en un comunicado que la bioeconomía permite convertir algas en combustible, reciclar plástico, transformar los residuos en muebles o ropa nueva, o convertir los subproductos industriales en fertilizantes de base biológica.

El comisario europeo de Ciencia, Carlos Moedas, recordó que esta semana el mundo recibió "una llamada de atención" con la publicación del informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, que subraya la importancia de limitar la subida de temperaturas a 1,5 grados.

Bruselas llama a establecerla "rápidamente" en toda la Unión Europea, para lo cual elaborará un calendario estratégico sobre la implantación de sistemas alimentarios y agrícolas sostenibles, productos silvícolas y de base biológica.

Además, creará un mecanismo de apoyo a las políticas de bioeconomía para que los Estados miembros participantes en el programa de ciencia e innovación Horizonte 2020 desarrollen agendas nacionales y regionales sobre la cuestión.

Igualmente, lanzará medidas piloto para desarrollar la bioeconomía en zonas rurales, costeras y urbanas como, por ejemplo, en torno a la gestión de los residuos o el almacenamiento de carbono.

También se pondrá en marcha una plataforma de inversión sobre bioeconomía circular por un valor de 100 millones de euros para acercar las innovaciones al mercado y "reducir el riesgo de la inversión privada en soluciones sostenibles", y se facilitará el desarrollo de nuevas biorrefinerías sostenibles en toda Europa.

