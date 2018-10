Europa pone por primera vez rumbo a Mercurio

Kurú (Guayana Francesa) (EuroEFE).- Europa ha emprendido por primera vez rumbo a Mercurio con la misión BepiColombo, lanzada conjuntamente con la agencia espacial japonesa, JAXA, para entender el origen y evolución de ese planeta, el más pequeño y cercano al Sol de nuestro Sistema Solar.

El módulo de transferencia y los dos orbitadores científicos, uno europeo y otro japonés, cumplieron con el horario previsto y partieron este sábado del centro espacial de Kurú, en la Guayana Francesa, a las 01.45 GMT (22.45 hora local del viernes).

El despegue a bordo de un cohete Ariane 5 iluminó con fuerza la noche cerrada de ese departamento francés de ultramar, ubicado entre Surinam y Brasil, y concluyó la fase de lanzamiento 26 minutos y 47 segundos después, entre aplausos y expresiones de alivio por parte de los equipos.

Un "gran día" para la ESA

"Esto no es más que el principio del viaje, pero ya es un gran día para la ESA, y no solo para ella", afirmó su director general, el alemán Jan Woerner.

El cohete había sido trasladado a la plataforma de lanzamiento 30 horas antes. 120 técnicos "pilotaron" posteriormente la operación a distancia, en un búnker situado a 2,3 kilómetros, y totalmente protegido de eventuales accidentes.

Tras el lanzamiento de cuatro satélites Galileo en julio y del Aeolus en agosto, desarrollado para medir el viento en las capas de la atmósfera y contribuir a afinar las predicciones meteorológicas, BepiColombo es la tercera misión del año para la ESA.

En esta ocasión viaja hacia uno de los grandes enigmas de nuestro Sistema Solar. Solo dos naves, ambas estadounidenses, lo han visitado en el pasado: Mariner 10 lo sobrevoló y ofreció sus primeras fotografías de cerca entre 1974 y 1975, y Messenger lo sobrevoló en 2008 y 2009 y fue la primera en orbitarlo, entre 2011 y 2015.

El trabajo combinado de los dos orbitadores intentará confirmar la existencia de hielo y su procedencia, responder a por qué su campo magnético está a 400 kilómetros del centro del planeta, o determinar cómo se contrajo su interior, hasta provocar una reducción de 7 kilómetros de su radio.

BepiColombo, tercera misión del año para la ESA

Las condiciones que afrontarán no serán fáciles. Las temperaturas oscilan en Mercurio entre los 180 grados bajo cero y los 430, y los vientos solares alcanzan los 400 kilómetros por segundo, lo que ha obligado a diseñar específicamente el 85 % de la tecnología utilizada.

La misión trabajará con el legado dejado por sus antecesoras estadounidenses, y descifrar el origen y evolución de un planeta tan cercano a su estrella progenitora se confía que sirva para tener un mejor conocimiento de la evolución de nuestro Sistema Solar.

BepiColombo toma el nombre del matemático e ingeniero italiano Giuseppe (Bepi) Colombo (1920-1984), que propuso a la NASA las trayectorias interplanetarias que permitirían a Mariner 10 sobrevolarlo, y ha costado 1.735 millones de euros, de los que la ESA, compuesta por 22 Estados, incluido España, aporta 1.383.

Colocarse en la velocidad adecuada en su órbita sin ser engullido por la enorme fuerza de gravedad del Sol requiere un viaje indirecto de 9.000 millones de kilómetros, recorridos a lo largo de 7 años y dos meses, en el que sobrevolará una vez la Tierra, dos veces Venus y seis el propio Mercurio.

"Más que una misión, es una aventura. No hemos hecho esto nunca, pero hemos trabajado muy duro para hacerlo posible", dijo a EFE el director de Ciencia de la ESA, Günther Hasinger.

Una aventura "hacia lo desconocido", en la que sus operaciones científicas comenzarán en marzo de 2026 durante un año, prorrogable otro, y tras los cuales está previsto que los dos orbitadores se acaben estrellando contra su superficie.

El siguiente paso lógico en la exploración de ese planeta, en un futuro, sería aterrizar en él. Pero "no sé si es una buena idea debido a las temperaturas", señaló a EFE Woerner. "La nave tiene que girar todo el rato para deshacerse del calor, pero si no puede hacerlo al estar en la superficie... Tal vez algún físico encuentre una solución", añadió.

The #BepiColombo mission is dedicated to Giuseppe ‘Bepi’ Colombo, a mathematician & engineer who explained #Mercury's curious rotation pattern & proposed an ingenious interplanetary trajectory for NASA's Mariner-10, the first spacecraft to visit the planet https://t.co/0pOr7NnAtK pic.twitter.com/Mk293bkads — BepiColombo (@BepiColombo) 20 de octubre de 2018

Por Marta Garde (edición: Catalina Guerrero)

Para saber más:

► La misión europea a Mercurio, un ejemplo de cooperación

► ¿Qué es BepiColombo?