YouTube paga en un año 800 millones de euros en derechos de autor en la UE

Washington (EuroEFE).- La plataforma de emisión de vídeos en internet YouTube distribuyó en la Unión Europea (UE) unos 800 millones de euros en pagos por derechos de autor en los últimos doce meses, según ha informado Google.

La compañía dio a conocer estas cifras este lunes, en un momento en que el Parlamento Europeo prepara una normativa sobre derechos de autor que, de acuerdo con el gigante tecnológico estadounidense, amenaza a los pequeños creadores y pone en peligro miles de empleos.

Por este motivo, Katy Vargas, de la oficina de relaciones públicas de Google, advirtió hoy del "riesgo" que puede suponer que dicha regulación salga adelante.

"(Los) residentes de la UE corren el riesgo de no poder ver vídeos que solamente en el mes pasado se han visto mas de 90.000 millones de veces. Esos vídeos vienen de todo el mundo, incluyendo más de 35 millones de canales europeos", sostuvo Vargas en un comunicado remitido a Efe.

YouTube podría bloquear vídeos en la UE

Vargas considera que, en caso de aprobarse dicha normativa, YouTube tendría que "bloquear" en suelo europeo muchos de sus vídeos "para evitar ser responsabilidades jurídicas" que podrían suponer un auténtico quebradero de cabeza para la empresa.

Today I shared concerns in the @FT about the unintended consequences of Article 13, proposed copyright legislation in the EU. We know we can work together to find a better way and protect creativity online. https://t.co/6dPk90VbC9