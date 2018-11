Consumidores europeos denuncian el rastreo de localización que hace Google

Bruselas (EuroEFE).- Varias organizaciones de consumidores de diferentes países de la Unión Europea (UE) han denunciaron a Google ante sus respectivas autoridades nacionales por considerar que su política de rastrear la localización geográfica de los usuarios va en contra de las leyes de protección de datos.

La organización de consumidores europeos, BEUC, señaló en un comunicado que, tras una investigación publicada por su socio en Noruega, las entidades han decidido presentar sus quejas.

BEUC recordó que la información sobre la localización "puede revelar mucho sobre la gente", incluidas sus creencias religiosas, afiliaciones políticas, condición física u orientación sexual.

Google manipulates you to accept being followed step by step. See what you allegedly have said yes to, and why this is in breach of GDPR. @beuc @Consumentenbond @ekpizo @SvKonsumenter @CasopisdTest @zpsslo #deceivedbydesign https://t.co/VGuufPgvyG pic.twitter.com/FNhmwBlhro