Un diseño para 'autofacturar' maletas y otro para angiografías, premios EUIPO

Varsovia (EuroEFE).- Un novedoso aparato diseñado por una pequeña empresa danesa para la autofacturación de maletas en el aeropuerto ('check-in') y un moderno sistema médico de la alemana Siemens para efectuar angiografías se han adjudicado los II Premios comunitarios 'DesignEuropa'.

Estos galardones son organizados por la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO), dirigida por el belga Christian Archambeau y con sede en Alicante, y se han entregado en una gala en el centro de congresos Polin de Varsovia, para distinguir la excelencia en el proceso de creación y la gestión del diseño en una final en la que había dos aspirantes españoles.

Por un lado en la categoría de 'Industria' optaba el mobiliario de exterior 'Docks' diseñado por Sara Romero y Mariano Vallejo para Gandía Blasco, de Ontinyent (Valencia), y también aspiraba el sistema de bloqueo de bicicletas 'Loclock' de Álex Fernández Camps para Durbanis, de Girona, éste último en la modalidad de 'Industria, y Empresas Pequeñas y Emergentes'.

En esta última categoría, la solución de autofacturación de equipajes para los aeropuertos galardonada se denomina 'Air.Go.2.0' y ha sido diseñada por la danesa Sara Clement para el fabricante Marcus Pedersen.

Congratulations to the #DesignEuropa 2018 Small and Emerging Companies winner – the Air.Go 2.0 from Marcus Pedersen ApS, designed by Sara Clement! pic.twitter.com/dAkpbCmGji