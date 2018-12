El sistema Galileo y los retos de la conducción autónoma en la UE

Bruselas (EA.com)/Madrid (EuroEFE). - Las últimas décadas han sido testigo de mejoras sustanciales en el rendimiento de la tecnología del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS, por sus siglas en inglés). Las señales de satélite se han modernizado, y para finales de este año el GNSS multibanda ya tendrá precios bastante asequibles. Estos avances sientan las bases para el siguiente gran avance en el GNSS: lograr un nivel de precisión casi milimétrica.

El sistema europeo Galileo ha estado proporcionando servicios de posicionamiento a cerca de 400 millones de usuarios desde diciembre de 2016. En 2020, está previsto que Galileo alcance su máxima capacidad operativa. Una vez que esté en pleno funcionamiento, con una precisión de 20 centímetros, se convertirá en el sistema de navegación por satélite más preciso del mundo.

La tecnología de Galileo, los datos y los servicios, se han convertido en indispensables en nuestra vida cotidiana, ya sea en operaciones de búsqueda y rescate, relojes inteligentes, agricultura, navegación aérea, o coches autónomos, entre otras aplicaciones.

En ese sentido, para que la conducción autónoma sea una realidad plena, es necesario que varias tecnologías alcancen su madurez, y que interactuén entre sí. El papel en solitario de las soluciones GPS hasta la fecha había sido limitado, sobre todo centradas en la busqueda de rutas, debido a las complejas condiciones del entorno urbano. Pero este panorama podría cambiar en breve, a medida que las potentes señales GNSS y los servicios son cada vez más precisos, y proporcionan a los sistemas de conducción autónoma la fiabilidad necesaria.

Gracias a la combinación de imágenes de cámaras y datos de lídar y radar con mapas de alta definición, los vehículos pueden posicionarse en un mapa con una elevada precisión (cerca de 10 centímetros), y de esta manera evitar obstáculos.

No obstante, el uso exclusivo de estos sistemas no son suficientes para eliminar la conduccion humana, al menos de momento. Durante la transición hacia una conducción plenamente autónoma, la posición exacta de un vehículo determinará si el modo de conducción autónoma puede activarse o no.

Para aclarar esta y otras cuestiones relativas a los retos que plantearán en el futuro -cercano- este tipo de sistemas, el portal multilingüe EURACTIV, socio de EFE, organizó recientemente un seminario de expertos en Bruselas.

Algunos de los temas abordados en el encuentro fueron : ¿cuándo estará en disposición el sietema Galileo de proporcionar datos de posicionamiento asequibles, escalables y fiables ? ¿Puede el sistema Galileo ofrecer la combinación perfecta de tecnologías necesaria para satisfacer las exigencias de seguridad de la conducción autónoma ? o ¿Pueden los datos proporcionados por la industria espacial europea garantizar el papel líder de la UE en conducción autónoma?

Por Michael Bal (EA.com)/F.Heller