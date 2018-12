Un enfoque europeo más duro contra contenidos terroristas en línea

Bruselas (EuroEFE).- Los países de la Unión Europea (UE) respaldaron la propuesta de obligar a los proveedores de servicios en internet a retirar en una hora los contenidos de carácter terrorista cuando haya una orden de una autoridad policial o judicial y otras medidas para evitar su difusión en la Red.

El asunto se abordó este jueves en un Consejo de ministros de Interior de la UE donde los estados miembros lograron un acuerdo sobre una propuesta que aún tendrá que recibir el visto bueno de la Eurocámara para su aprobación definitiva.

