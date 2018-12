Inteligencia artificial "made in Europe" frente a China y EEUU

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea presentó este viernes en Bruselas su plan para fomentar el desarrollo y la utilización de la inteligencia artificial (IA) en Europa, con el que creará "bancos de datos europeos" que le permitan "competir" con China y Estados Unidos.

"Esto es una competición, queremos ser líderes mundiales y si no somos capaces de competir con ellos perderemos empleos y competitividad", alertó el vicepresidente para la Agenda Digital del Ejecutivo comunitario, Andrus Ansip, durante la rueda de prensa de presentación del plan.

La comisión creará espacios de datos comunes europeos cuya finalidad será que "el intercambio de datos a través de las fronteras sea continuo, a la vez que se garantiza el pleno cumplimiento del Reglamento general de protección de datos", según explicó.

20.000 millones de euros en IA

El vicepresidente anunció que la Comisión y los Estados miembros, además de Suiza y Noruega, se comprometieron a alcanzar un total de 20.000 millones de euros de financiación en el sector de la IA hasta 2020, lo que supondría un 70 % más que en el periodo 2014-2017, y mantener este nivel de forma anual durante la próxima década.

Para lograr este objetivo, Ansip anunció que la Comisión aportará 1.500 millones de euros en estos próximos dos años y el resto se deberá alcanzar de manera conjunta entre los Estados participantes e inversiones de capital privado.

El vicepresidente alertó de que mientras que en Europa se invirtieron "entre 3.000 y 4.000 millones de euros en 2016", en Asia la cifra alcanzó los 12.000 mil millones y en toda América entre 15.000 y 32.000 millones de dólares.

Sin embargo, Ansip advirtió de que no hay que copiar el modelo chino o algunos ejemplos estadounidenses, y reiteró que el desarrollo de esta tecnología en Europa estará centrada en "el ser humano".

No habrá vigilancia en la UE

El comisario europeo señaló que "es mucho más sencillo" generar grandes bases de datos para entrenar ordenadores si no se tienen reglas de protección de datos, en referencia a China, y que los ciudadanos europeos "jamás aceptarán un sistema de crédito social como el que ya han construido en China".

