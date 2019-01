Impulso a la Inteligencia Artificial en la UE

Barcelona (EuroEFE).- Líderes europeos en Inteligencia Artificial (IA) se reúnen en Barcelona, desde este miércoles y hasta el viernes 11 de enero, para poner en marcha el proyecto europeo "Inteligencia Artificial para la Unión Europea" (AI4EU) para impulsar el uso de esta tecnología en la UE.

Boost for artificial intelligence: #AI4EU project kicks off with 79 partners from 21 countries to develop an AI-demand-platform with €20 million EU funding.

It will help bring #AI to small businesses, non-tech companies and public administrations.https://t.co/EQYfNSkVYa pic.twitter.com/DTOphlJ7OT