En España se gasta la mitad en investigación y desarrollo que en la UE

Bruselas (EuroEFE).- El gasto en Investigación y Desarrollo en España en 2017 equivalió al 1,2 % de su PIB, poco más de la mitad del 2,07 % que se destinó de media en la Unión Europea (UE), según los datos publicados este jueves por la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

España está además entre los seis países en los que en la última década se ha reducido el gasto que gobierno, empresas, universidades y organizaciones sin ánimo de lucro dedican a este fin, ya que en 2017 equivalía al 1,23 % del PIB del país.

Sin embargo, en términos absolutos, la cantidad ha aumentado desde 13.342 millones de euros en 2007 hasta 14.052 millones en 2017.

En el conjunto de la Unión Europea, el gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) aumentó en la misma década tres décimas, desde el 1,77 % del PIB hasta el 2,07 % en 2017.

R&D expenditure in the EU increased slightly to 2.07% of GDP in 2017



For more information: https://t.co/T061CSZzMv pic.twitter.com/M7hdqbgQ4s