Jurista de la UE pide a Google que acepte solicitudes de no indexar datos sensibles

Bruselas (EuroEFE).- Un abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) consideró que Google debe aceptar "sistemáticamente" solicitudes para "desreferenciar" datos sensibles, protegiendo a su vez el derecho de acceso a la información y a la libertad de expresión.

… and we’re back. Happy New Year to all our followers. Today: our first two press releases of 2019 in the two cases related to the #righttobeforgotten (Google) C-136/17 and 507/17