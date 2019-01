Nueva ley de protección de datos pone freno a correos electrónicos promocionales

Bruselas (EuroEFE).- Los correos electrónicos de promoción, el "marketing" telefónico y los sistemas de videovigilancia son las tres causas más comunes en las denuncias bajo la nueva ley europea de protección de datos (GDPR, por sus siglas en inglés) en sus primeros ocho meses en marcha.

Según datos difundidos este viernes por la Comisión Europea (CE) con motivo del Día Internacional de la Protección de Datos, que se celebra el próximo lunes, la nueva ley europea ha permitido que los ciudadanos planteen a las autoridades nacionales de protección de datos 95.108 denuncias al considerar que se han violado sus derechos en esta materia.

