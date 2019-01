Bruselas pide más esfuerzo para combatir la desinformación en internet

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) señaló este martes que Google, Facebook, Twitter o Mozilla han hecho progresos en los últimos meses para combatir la desinformación, pero pidió más esfuerzos a esas grandes compañías estadounidenses de internet para blindar las elecciones europeas del próximo mes de mayo.

"No queremos despertarnos al día siguiente de las elecciones y darnos cuenta de que debíamos haber hecho más", señaló el comisario europeo de Seguridad, el británico Julian King, quien dejará su puesto en la CE cuando el Reino Unido consume el "brexit" o salida de este país de la Unión Europea (UE).

King se expresó de ese modo en la presentación de los primeros resultados del Código de Conducta que la CE ha invitado a suscribir a las grandes empresas de internet relacionadas con la información.

