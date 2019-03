Los científicos españoles denuncian efectos de la "terrible incertidumbre" del "brexit"

Londres (EuroEFE).- La Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido (CERU) aseguró este lunes que las relaciones entre ese país y España "están empeorando" tras la "terrible incertidumbre" que ha suscitado el 'brexit' en la vida profesional y personal de los investigadores.

La comunidad de científicos alertó, en un comunicado, de las incógnitas a las que se enfrenta el sector y criticó al Gobierno británico "por ignorar las necesidades básicas de toda la comunidad científica", al considerar viable una salida de la Unión Europea (UE) sin acuerdo el próximo 29 de marzo.

"Noticias recientes indican que a los estudiantes españoles se les recomienda cambiar de destino debido al temor del resultado final de las negociaciones del 'brexit', una realidad que respalda una tendencia preocupante sobre la caída del número de registros de estudiantes de la UE en universidades británicas", subrayó.

Entre los efectos negativos, CERU destacó los daños que ha provocado la retirada del Reino Unido del Proyecto Galileo, financiado por la UE, las consecuencias que ha habido sobre el programa Erasmus, para el que ya se ha empezado a desaconsejar la elección del Reino Unido como destino de intercambio o la reubicación en Ámsterdam de la Agencia Europea del Medicamento (hasta ahora en Londres).

