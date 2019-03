Bruselas solo permitirá drones con matrícula en el espacio aéreo europeo

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) ha adoptado este martes un paquete de requisitos técnicos para todos los drones que vuelen en la Unión Europea (UE), que incluye la exigencia de que cada uno de esos aparatos tenga su propia identificación individualizada.

El paquete comunitario de exigencias, elaborado junto con la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA), consiste en especificaciones técnicas para que los drones puedan volarse "en seguridad y para, al mismo tiempo, impulsar la inversión en un sector prometedor", indicó la Comisión Europea en un comunicado.

Las nuevas normas, que se superponen a las normas nacionales vigentes en la actualidad, persiguen también aportar un marco armonizado para esos aparatos en el conjunto de la Unión Europea con los "más altos estándares de seguridad conseguidos en la aviación tripulada".

"Tenemos que asegurarnos de que son seguros para otros usuarios del espacio aéreo y de la gente en tierra", declaró la comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc.

"Las reglas se basan en una evaluación del riesgo de operación y logran un equilibrio entre las obligaciones de los fabricantes y operadores de aviones no tripulados en términos de seguridad, respeto a la privacidad, el medio ambiente, la protección contra el ruido y la seguridad", señaló la CE.

Por ejemplo, los nuevos aparatos tendrán que ser individualmente identificables, permitiendo "a las autoridades rastrear un dron en particular si fuera necesario".

Además, tendrán que operar en las frecuencias de radio destinadas para su actividad y garantizar que no comprometen "la salud o la seguridad de personas, animales o propiedades".

