La ESA aumentará su vigilancia de la "emergencia" climática del planeta

Milán (Italia) (EuroEFE).- La salud de la Tierra es cada vez más precaria a causa del cambio climático y para escrutar con mayor precisión la imagen del planeta, la Agencia Espacial Europea (ESA) ha anunciado este lunes el lanzamiento de nuevos satélites de observación. Lo hizo en la inauguración del "Living Planet Symposium", un foro que cada tres años analiza el planeta mediante los datos que llegan desde el cielo y que en esta ocasión reunió a unos 4.300 expertos, científicos y estudiantes en la ciudad italiana de Milán.

"Estamos ante una emergencia climática que se ve muy bien con los satélites", reconoció en una entrevista a Efe durante el evento el director de los programas de Observación de la Tierra de la ESA, Josef Aschbacher.

El científico austríaco puso como ejemplo la preocupante elevación de los mares, ya que según las estimaciones si no se revierten los estragos del cambio climático en el año 2100 las aguas habrá crecido un metro, poniendo en peligro el litoral terrestre.

Earth-system science is critical for collecting data on climate change

