Pedro Duque: "El espacio debe ser un estandarte en el nuevo ciclo europeo"

Bruselas (EuroEFE).- El ministro español en funciones de Ciencia, Innovación y Universidades, en calidad también de presidente de turno del Consejo de la Agencia Espacial Europea (ESA), Pedro Duque, abogó este martes por que la política espacial se convierta en un "estandarte" del nuevo ciclo europeo.

"El espacio debe ser un estandarte en el nuevo ciclo europeo. Sólo podemos ir hacia adelante, no hacia atrás", declaró el ministro español y exastronauta en una conferencia de prensa en Bruselas dos días después de las elecciones al Parlamento Europeo.

Duque compareció ante la prensa tras una reunión del Consejo de Espacio, puente entre la Unión Europea (UE) y la ESA, incluyendo a miembros de esa agencia que no forman parte de la Unión, como Suiza o Noruega, encuentro que no se celebraba desde 2011.

El ministro español indicó que "el objetivo es celebrarlo una vez al año" y recordó que Alemania ya ha propuesto celebrar en 2020, durante su presidencia rotatoria del Consejo de la UE, otro Consejo de Espacio.

Durante la reunión, Duque subrayó la necesidad de "asegurar la complemetariedad de la inversión pública en espacio y el conjunto claro de objetivos y el mejor uso de la experiencia y de las capacidades existentes para maximizar la rentabilidad de las inversiones en actividades espaciales a través de la UE y de la ESA", según la nota de prensa distribuida por el Ministerio.

Europa, un actor espacial global

En la misma comparecencia ante la prensa, el director general de la ESA, Jan Wörner, afirmó que "Europa es un actor espacial global" y debe de seguir siéndolo.

Para ello, agregó, es necesario profundizar en la relación entre los distintos países e instituciones porque "los ciudadanos europeos merecen nuestra cooperación".

Por su parte, la comisaria europea de Industria, Elzbieta Bienkowska, recordó que la Comisión Europea ha propuesto elevar a 16.000 millones de euros (casi 18.000 millones de dolares) la partida financiera dedicada a la política espacial en el presupuesto a largo plazo de la UE para 2021-2027, pendiente aún de aprobación.

"Podemos y debemos trabajar juntos, tanto en la estrategia espacial como en los programas", dijo la eurocomisaria, quien subrayó que "debemos ser más estratégicos", especialmente en lo que se refiere al "acceso independiente al espacio" por parte de la Unión Europea.

En cuanto a los contenidos del Consejo de Espacio, Bienkowska declaró que propuso "que se discuta sobre el cambio climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible" de la ONU, temas que son "mucho más amplios que la UE sólo".

