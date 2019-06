Bruselas (EuroEFE).- ¿Tendrá Facebook que retirar contenidos difamatorios? La respuesta para un abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) es "sí". Facebook y otras empresas que prestan servicios de alojamiento de datos en internet pueden ser obligadas a identificar y retirar contenidos difamatorios similares a otros declarados ilegales.

El letrado publicó este martes unas conclusiones que dejan claro que esa exigencia es compatible con la normativa comunitaria, en particular con la Directiva sobre Comercio Electrónico.

#AG Szpunar Opinion : #Facebook can be ordered to seek and identify all comments identical to a defamatory comment that has been found to be illegal https://t.co/BXuldkaxWx