Barcelona albergará uno de los grandes superordenadores europeos

Madrid (EuroEFE).- La Comisión Europea ha seleccionado al Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC) de la ciudad condal como una de las tres entidades que albergará un superordenador de alta capacidad.

El futuro ordenador del BSC, MareNostrum 5, tendrá una potencia pico de 200 Petaflops (200.000 billones de operaciones por segundo) y se pondrá en marcha el 31 de diciembre de 2020

La Unión Europea podría invertir en este superordenador cerca de 100 millones de euros, la dotación más alta para una infraestructura de investigación en España, y el resto -previsiblemente alrededor de otros 100 millones- lo aportarán el Gobierno español, la Generalitat de Cataluña y los estados que han apoyado la candidatura: Portugal, Turquía y Croacia. La infraestructura completa de superordenadores en Europa tendrá una inversión de mil millones de euros.

Europe aims to be a world leader in #supercomputers: 8 countries will host the first European supercomputers

They will support research & applications from designing medicines & new materials to fighting #climatechange https://t.co/lkpZiIJfca#HPC #EuroHPC pic.twitter.com/fMk4h2mSvB