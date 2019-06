Los líderes de UE alertan de intromisiones maliciosas en inteligencia artificial

Bruselas, 20 jun (EFE).- Los líderes de la Unión Europea (UE) instaron este jueves a tomar medidas ante la desinformación y los riesgos de "interferencias maliciosas" en el desarrollo de la inteligencia artificial, así como en la compilación de datos.

"La naturaleza evolutiva de las amenazas y el creciente riesgo de interferencias maliciosas y manipulación en línea asociadas con el desarrollo de la inteligencia artificial y las técnicas de recopilación de datos requieren una evaluación continua y una respuesta apropiada", dijeron los líderes en unas conclusiones aprobadas en su cumbre de este jueves.

The adopted conclusions from the first #EUCO working session: https://t.co/uvnE8MtWeH