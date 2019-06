Europa debe prepararse para la revolución digital liderada por EE.UU. y China

Madrid (EuroEFE).- Mientras que EE.UU. y China han sabido ver la llegada de la cuarta revolución industrial, Europa debe aún entender su trascendencia y preparar a su sociedad y empresas a través de la educación e inversión en innovación, así como adaptar su regulación para favorecer una competencia justa.

Así lo han manifestado directivos de empresas tecnológicas y expertos del sector en el primer foro Concordia Europe-AmchamSpain Summit celebrado este miércoles en Madrid.

"Europa está entre dos polos (China y EE.UU.) que han entendido muy bien lo que significa esta cuarta revolución y ahora tiene que darse cuenta de que no podemos dejarla pasar", ha afirmado la presidenta de HP en España y Portugal, Helena Herrero.

Manuel Muñiz, decano de la Escuela de Asuntos Globales y Públicos del IE, ha añadido que "se creía que el mundo iba a ser plano" con el desarrollo de la economía digital y resulta que "se está produciendo una concentración geográfica muy marcada", donde "las grandes ganadoras" son EE.UU. y China, sumidas en una "colisión frontal", mientras que no hay un solo titán tecnológico europeo.

Además, se produce el fenómeno de que China "hace un uso de la tecnología que parece empoderar a un régimen centralizado y autoritario" a través de la recopilación de sus datos, lo que hace que, según Muñiz, el Gobierno no necesite de mecanismos democráticos o libertad de prensa para conocer la opinión de su sociedad.

Igualmente, Jabulane Mabuza, presidente de Sun International y miembro del Consejo de Liderazgo de la ONG neoyorquina Concordia, ha defendido que hay que ganar consciencia sobre la trascendencia de la revolución digital y tratar de regular a nivel corporativo, fiscal y regulatorio un ámbito tan cambiante que por ejemplo en "tres o cuatro años" un doctor podrá operar desde Nueva York a un paciente en un pueblo de África con una latencia una milésima de segundo.

