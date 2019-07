España contempla implantar la "tasa Google" en solitario a falta de acuerdo internacional o europeo

Madrid (EuroEFE).- El Gobierno español podría implantar en solitario un impuesto a las grandes empresas tecnológicas, conocida como la "tasa Google", en caso de que no se acuerde a nivel global o de la Unión Europea (UE), advirtió este martes la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño.



España seguirá apostando por una estrategia mundial o europea, pero "el Gobierno no descarta actuar a nivel nacional", señaló Calviño durante la inauguración del segundo congreso anual digital organizado por la patronal de las telecomunicaciones DigitalES.



La ministra en funciones explicó que es necesario modernizar el sistema fiscal y adecuarlo a "la realidad del siglo XXI", dado que actualmente el valor añadido no procede de los bienes sino de los datos y, por ello, no descartó que el Gobierno español tome medidas en solitario.



En Francia, la Asamblea Nacional aprobó a comienzos de este mes un impuesto para gravar con un 3 % las actividades de los gigantes de internet que facturen gracias a los internautas franceses, en lo que en ese país se denomina "tasa GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple).



La gran mayoría de los gigantes tecnológicos son estadounidenses, por lo que la pasada semana el Gobierno de Washington anunció el inicio de una investigación contra Francia, según anunció la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU..



El Gobierno español que preside el socialista Pedro Sánchez incluyó en su Programa de Estabilidad 2019-2022 un impuesto de este tipo, con el que esperaba recaudar 1.200 millones de euros durante ese período.

