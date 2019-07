Galileo vuelve a funcionar

Bruselas (EuroEFE).- Un equipo independiente investigará las causas del problema que afectó al funcionamiento del sistema europeo de navegación por satélite, Galileo, ya restablecido tras permanecer sin servicio desde el pasado día 11, confirmó este jueves la Comisión Europea (CE).

"Una junta de investigación independiente identificará las causas raíces exactas y sacaremos lecciones para la futura gestión operacional del sistema", indicó la portavoz comunitaria Lucía Caudet durante la rueda de prensa diaria de la Comisión.

Caudet confirmó que "los servicios iniciales de Galileo han quedado ahora restaurados" y que "los usuarios ya pueden ver señales de recuperación de los servicios de posicionamiento y temporización de Galileo".

La portavoz señaló que la Agencia Europea de Sistemas de Navegación Global por Satélite (GSA) ha ofrecido "notas de información explicando el incidente técnico, que estaba relacionado con la infraestructura de tierra".

New #Galileo service update. #NAGU2019025/26/27

Galileo Initial Services are restored.

The technical incident originated by an equipment malfunction in the Galileo control centres that calculate time & orbit predictions, & used to compute the navigation message.