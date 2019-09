Cómo navegar en la marejada de la guerra comercial entre EE.UU. y China

Berlín/Pekín (EuroEFE).- La guerra comercial entre Estados Unidos y China se cierne como un nubarrón sobre las grandes empresas tecnológicas, que buscan capear el temporal haciendo hincapié en la privacidad y la seguridad. Pero tampoco se descartan los "planes B" en esta marejada global.

La incertidumbre es uno de los grandes temas en la Feria Internacional de Electrónica de Consumo (Internationale Funkausstellung, IFA, en sus siglas en alemán), la IFA de Berlín, la mayor feria tecnológica de Europa, que desde este viernes tiene este asunto como constante en debates y corrillos, entre las novedades, anuncios y neones de las grandes marcas.

Some impressions from the first two hours of #IFA19 . Stay tuned for more pic.twitter.com/tUakxdVQBb

Huawei tiene un "plan B", asegura su responsable en Europa

Los temores en el sector tienen su base. Según un estudio de la consultora GfK este año será el primero en una década en el que bajarán las ventas mundiales de teléfonos móviles, una caída del 1 % según sus estimaciones.

En el punto de mira está particularmente la china Huawei, el segundo mayor fabricante de móviles del mundo. Washington ha denunciado que no son seguros sus equipos para redes de 5G, un nuevo estándar que va a multiplicar la velocidad en internet, y ha puesto a la empresa en su lista negra, lo que limita enormemente sus posibilidades de interactuar con compañías estadounidenses.

Por este motivo, Huawei aún no ha confirmado si su nuevo móvil estrella, el Mate 30, que se presentará en sólo dos semanas, contará como sus predecesores con el sistema operativo Android, de Google, y las aplicaciones más populares del gigante estadounidense, como Gmail, Youtube y Google Maps.

"Estamos comprometidos con el ecosistema Android, pero tenemos un plan B", aseguró críptico Walter Ji, el responsable para Europa occidental de la división de Consumo de Huawei, a una pregunta de Efe en un encuentro con periodistas.

Ese "plan B" pasa por un sistema operativo propio, el Harmony OS, que la empresa china ya comercializa, pero no en sus terminales de gama más alta, lo que podría afectar a sus ventas, especialmente fuera de China.

"Afrontamos retos políticos", reconoció Ji, quien sin embargo garantizó la privacidad en sus teléfonos -"no tienen ningún 'backdoor'", o agujero de seguridad para los servicios secretos chinos- y la seguridad de sus equipos de telecomunicaciones 5G, que han adquirido ya "50 países".

Servicetweet: The #IFA19 app is the perfect digital companion to keep you on track on our fairground (Exhibitor information, hall plans and event program!)



Download it now, so you have it ready for tomorrow: https://t.co/W9VFFBqC8P#IFA19 pic.twitter.com/nxoDNFTO5p