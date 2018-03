La UE dice que "reaccionará" si Venezuela no garantiza "elecciones creíbles"

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) calificó este lunes de "crítica" la situación en Venezuela y aseguró que se muestra "dispuesta a reaccionar" en el caso de que no haya "garantías para unas elecciones creíbles" y se violen los principios de "inclusión, justicia y transparencia".

"La UE está lista para tomar decisiones y reaccionar en función de la situación sobre el terreno", afirmó la alta representante europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, en la rueda de prensa posterior a la reunión de ministros de Exteriores celebrada hoy en Bruselas, en la que debatieron sobre la situación de Venezuela.



Mogherini espera unas elecciones "libres y justas" en el país, "con la participación de todas las partes del proceso político" y pidió a la oposición "que permanezca unida y comprometida con el diálogo político".



"Obviamente cualquier decisión que no garantice unas elecciones libres, justas y creíbles crearía la necesidad por nuestra parte de reflexionar sobre nuevas medidas", agregó.



La política italiana subrayó que "lo esencial es que el bloqueo político se resuelva políticamente a través del diálogo y de un compromiso real hacia el mismo", algo "que no se ha visto en los últimos días", lamentó, y que espera "ver en las próximas horas".



"No parece ser el caso actualmente, pero aún hay tiempo para tomar decisiones formales por lo que esperamos que las cosas vayan en la dirección de obtener garantías para unas elecciones creíbles", auguró.



Venezuela defendió hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la celebración de elecciones presidenciales el próximo 22 de abril, y auguró que éstas serán libres, a pesar del boicot de la principal alianza opositora y del llamamiento de la OEA a que los comicios se pospongan.



La Mesa de Unidad Democrática (MUD) -la principal alianza opositora- anunció que no participará en las presidenciales y llamó a crear un frente común contra dichos comicios, convocados por el chavismo.



A esta decisión siguió una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA), que considera que la convocatoria "imposibilita la realización de elecciones democráticas, transparentes y creíbles de conformidad con las normas internacionales".

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela recibirá hasta mañana las candidaturas de los aspirantes a los comicios, en los que el mandatario Nicolás Maduro buscará la reelección.

Mogherini dijo que se viven "horas críticas" en el país y añadió que "las decisiones que se tomen o no" en la UE "y la dirección en la que se tomen dependerá de las decisiones sobre el terreno", por lo que evitó adelantar "el contenido o el tiempo" de eventuales medidas.



En su última reunión formal, los ministros de Exteriores decidieron sanciones contra siete altos cargos del Gobierno de Nicolás Maduro por la "represión" en el país, entre los que figuran su "número dos", Diosdado Cabello; el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, y el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol.



Completan la lista el jefe del servicio de inteligencia, Gustavo Enrique González; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el fiscal general Tarek William Saab, y el excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio José Benavides.

Para saber más:

► Los Sájarov menos mediáticos que siguen en prisión en Venezuela