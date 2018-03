Latinoamérica crecerá si regula la propiedad intelectual

Buenos Aires (EuroEFE).- La protección coordinada de la propiedad intelectual e industrial, entre distintos países, es fundamental para el crecimiento económico de Latinoamérica, dijo a Efe el portavoz de la Unión Europea (UE) en esta materia, Luis Berenguer.

Precisamente, la generación de un enfoque "conjunto y organizado" en la gestión de la propiedad intelectual es el objetivo del proyecto "IP Key América Latina", que se presentó este juevesen Buenos Aires y con el que la UE aterriza en la región para sensibilizar sobre las ventajas que este concepto puede tener para el crecimiento económico.

"Tenemos estudios que demuestran que en Europa la propiedad industrial contribuye un 42 % a lo que es el crecimiento del producto interior bruto", manifestó hoy en Buenos Aires, en una entrevista concedida a Efe, el portavoz de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), Luis Berenguer.

"Cada país tiene su diferente enfoque en materia de propiedad industrial y lo que buscamos con estos proyectos es intentar generar una visión y enfoque conjunto y organizado, lo cual ya lo realizamos en Europa a través de nuestra agencia", argumentó Berenguer.

Launch of IP Key Latin America in Buenos Aires. EU funded projects implemented by EUIPO https://t.co/7Rr42owKCV