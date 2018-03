Nueva ronda negociadora de Bruselas y México sobre su pacto comercial

Bruselas (EuroEFE).- Los negociadores de la Unión Europea (UE) y de México continuarán durante esta semana en Bruselas sus contactos para tratar los asuntos pendientes para la conclusión de su acuerdo de libre comercio, en el que aún hay falta de consenso en el acceso a ciertos mercados y las reglas de origen.

"Reuniones con negociadores mexicanos esta semana en Bruselas para debatir los asuntos pendientes y avanzar hacia la conclusión política de nuestro acuerdo de libre comercio lo antes posible", escribió la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, en su cuenta de Twitter.

Fuentes comunitarias dijeron a Efe que los negociadores estarán en contacto durante esta semana para más encuentros y que el jueves 22 tendrá lugar una reunión entre altos cargos de ambas partes para debatir sobre el estado general de las negociaciones.

Los asuntos en las que las posiciones mexicana y comunitaria continúan sin llegar a un consenso son, en concreto, las reglas de origen en el sector de la automoción y el acceso a los mercados para varios productos agroalimentarios.

Las fuentes subrayaron el "importante progreso" que se ha realizado en el último año y medio en estas conversaciones y señalaron que el objetivo es concluir un acuerdo "ambicioso y completo", pero "no a cualquier coste", por lo que insistieron en que la sustancia es más importante que el tiempo que se tarde en llegar a un consenso.

Meetings with Mexican negotiators this week in Brussels to discuss remaining issues and advance towards a political conclusion of our FTA as soon as possible.