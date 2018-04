Diputados de la Eurolat abogan por un comercio sostenible y colaborativo

Panamá (EuroEFE).- Propiciar que el comercio sea un instrumento de desarrollo sostenible mediante un cambio equitativo y colaborativo es lo que promueven diputados de la Asamblea Euro-Latinoamericana (EuroLat), que participan desde el martes en comisiones de trabajo del organismo birregional en Panamá.

La deliberación que se dio en la reunión de los covicepresidentes de la Eurolat con el Comité Económico y Social Europeo y representantes de la sociedad civil latinoamericana, señaló la perspectiva que tendría la incorporación de un modelo que evite las desigualdades en la actividad económica.



La eurodiputada española Inmaculada Rodríguez-Piñero (PSPV-PSOE) dijo que el nuevo paradigma debería centrarse en cuáles son las condiciones bajo las que se producen los bienes y servicios, en el que no solo se debe velar por el volumen de una comercialización que al final no sea sustentable.



Sostuvo que una hoja de ruta en ese sentido sería fundamental en los acuerdos comerciales, para exigir un cumplimiento.



En una declaración conjunta de la sociedad civil elaborada en una reunión de la Eurolat en septiembre pasado en El Salvador, se enfatizó que "tanto en Europa como en la región occidental existe un malestar con el sistema y las elites políticas, porque no permiten desarrollar modelos más equitativos".



El documento también señaló que la insistencia en el crecimiento y no en el desarrollo conlleva a una crisis de la representación política, y conduce a que se ejecuten movilizaciones sociales.



En la reunión este martes con la sociedad civil en la sede del Parlatino, en Panamá, se discutió además la cooperación entre la UE y América Latina en la justicia penal, casos de corrupción, los paraísos fiscales y el perfil de los políticos en las regiones.



La reunión con la sociedad civil, además de un foro centrado en el rol de la mujer fueron algunas de las actividades desarrolladas este martes antes de la instalación este miércoles de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), que se desarrollará hasta el próximo viernes.



En estas sesiones se reunirán las comisiones de Seguridad y de Derechos Humanos; Asuntos Sociales, Jóvenes y Niños; Asuntos Económicos, Financieros y Comerciales; Intercambios Humanos, Educación y Cultura, y la de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Política Energética, Investigación, Innovación y Tecnología.



EuroLat también contempla reuniones de la Mesa Directiva, Grupo Interparlamentario UE-Mercosur, Secretaría del Parlamento Europeo y el Componente Latinoamericano.



Los parlamentarios discutirán y votarán informes sobre justicia y lucha contra la impunidad, la cooperación bilateral en seguridad aérea, la responsabilidad social corporativa, el combate contra la desigualdad mediante las políticas de cohesión social y la cooperación en materia de investigación, de acuerdo con la información oficial.



La EuroLat es la institución parlamentaria de la Asociación Estratégica Birregional conformada por 150 miembros -75 del Parlamento Europeo y 75 de Latinoamérica-, incluidos el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), el Parlamento Andino (Parlandino), el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y el Parlamento del Mercosur (Parlasur).

