Misión de la UE pide transparencia en la financiación de partidos y campaña electoral en Paraguay

Asunción (EuroEFE).- La jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) en Paraguay, la eurodiputada liberal rumana Renate Weber, insistió en la necesidad de una "transparencia total del financiamiento de los partidos políticos y de la campaña electoral" de cara a los comicios del 22 de abril.

Weber, que llegó a Asunción el domingo pasado, se reunió el lunes 9/4/2018 con el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard, en un encuentro protocolario en el que también dialogaron sobre algunas cuestiones de trabajo.



"Como MOE, lo más importante es darle a la ciudadanía la confianza en un proceso electoral, y creo que esto es también el papel del TSJE, más allá de la administración de las elecciones, también de transmitir a los ciudadanos que pueden confiar en una administración electoral correcta", dijo la europarlamentaria a los medios tras su encuentro con Bestard.



La jefa de la MOE ya observó los comicios paraguayos de 2013 y también visitó el país durante la misión de seguimiento electoral de 2015, por lo que su experiencia previa sobre el terreno le permitió evaluar la situación previa a las elecciones del día 22 de abril.



"Algunas de las recomendaciones se cumplieron mal, algunas más pequeñas, no hubo una gran reforma electoral... Creo que lo más importante que vemos en este momento tiene es una cosa que tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos y de la campaña electoral", comentó Weber.



Para lograr esta transparencia en la financiación de los partidos y las campañas políticas, la jefa de la misión abogó por "darle al TSJE toda la competencia para fiscalizar como se hace ese financiamiento", con "más recursos financieros, más recursos humanos".



Asimismo, también se dirigió en sus declaraciones a los actores políticos, a los que les recordó que "la ley les obliga a dar cuenta de todo lo que gastaron en unas elecciones".



De la misma manera, Weber se mostró partidaria de "cambiar o mejorar la ley" si esta resulta insuficiente para lograr la nitidez del proceso electoral.



La Unión Europea mandó su primera misión de observación a Paraguay en 2013 y concluyó que el país mostraba irregularidades e incumplimientos de la normativa electoral, así como indicios de compra de votos.

"Una campaña bastante tranquila", según Weber

Además, el equipo europeo emitió un informe con 30 recomendaciones para contribuir al fortalecimiento de futuros procesos electorales en Paraguay, entre las que se citaban reformas constitucionales y una aplicación más estricta de las normas existentes.

La jefa de la misión, miembro del grupo Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE) en el Parlamento Europeo, se sumó este domingo a los 24 observadores europeos de largo plazo repartidos por los distintos departamentos del país desde marzo.

A ellos se tienen que unir todavía otros 34 observadores de corto plazo, que llegarán unos días antes de las elecciones.



La MOE, integrada por 90 miembros, permanecerá en Paraguay hasta primeros de mayo para supervisar el desarrollo postelectoral y emitir su documento relativo al proceso de votación, que se realizará el 22 de abril.



Weber avanzó que recibe "informes diarios" de los observadores desplegados y, hasta el momento, no han reportado ninguna incidencia.



"Hemos recibido muy buena atención por parte de tribunales departamentales, apertura, transparencia... Si algo pasa, vamos a informales", añadió la jefa de la Misión.



En comparación con las últimas elecciones generales, Weber percibió en esta ocasión "una campaña bastante tranquila, con menos enfrentamiento que en 2013" y confía en que, como en ese año, la jornada de votación sea "abierta y correcta".



"Espero que los votantes de Paraguay se presenten, voten y, sobre todo, esta nueva generación que va a votar por primera vez. Sería una lástima no hacerlo. No es solamente un deber cívico, es una cosa que te interesa a ti como persona", apuntó Weber.



En las elecciones de abril están llamados a las urnas 1,37 millones de paraguayos de entre 18 y 29 años, que representan un 31,7 % de la población con derecho a voto, según datos del Registro Cívico Permanente.

