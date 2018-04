Arreaza asegura que las elecciones venezolanas tienen garantías "plenas"

Bruselas (EuroEFE).- El ministro venezolano de Asuntos Exteriores, Jorge Arreaza Montserrat, aseguró este miércoles que el sistema electoral de su país tiene garantías "plenas" y destacó su transparencia, ante los comicios presidenciales del 20 de mayo.

"Las garantías del sistema electoral venezolano son plenas, siempre lo han sido", declaró el político durante una rueda de prensa en Bruselas tras reunirse con la alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini.

.@FedericaMog met today with Venezuela's Minister of Foreign Affairs @jaarreaza and will meet next week the President of the National Assembly, together with representatives of main opposition parties Read more here https://t.co/1wRO1NVtAj