Maduro: La UE tiene una postura "antivenezolana"

Caracas/Bruselas (EuroEFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este miércoles que la Unión Europea (UE) tiene una posición "antivenezolana, antibolivariana" y señaló que la alta representante para la Política Exterior, Federica Mogherini, está "parcializada por la ultraderecha" del país caribeño.

"La Unión Europea (UE) está a la derecha de Donald Trump en relación a Venezuela, tiene una posición extremista antivenezolana, antibolivariana (...) la Mogherini solamente escucha una versión de la realidad venezolana, está parcializada por la ultraderecha por la MUD (Mesa de la Unidad Democrática)", dijo Maduro.

En transmisión por el canal estatal VTV, el presidente venezolano recordó que envió a su ministro de Asuntos Exteriores, Jorge Arreaza, a Bruselas para que dijera a la UE que el 20 de mayo habrá elecciones.

"A Federica le digo: Federica, en Venezuela hay elecciones el 20 de mayo. Ve a ver que hace la Unión Europea porque el pueblo venezolano va a votar masivamente y va a elegir al presidente de la república (...) y después del 20 de mayo nos vemos federica", insistió.

Garantías "plenas"

Arreaza aseguró que el sistema electoral de su país tiene garantías "plenas" y destacó su transparencia, ante los comicios presidenciales del 20 de mayo.

"Las garantías del sistema electoral venezolano son plenas, siempre lo han sido", declaró el político durante una rueda de prensa en Bruselas tras reunirse con la alta representante de la UE para la Política Exterior.

.@FedericaMog met today with Venezuela's Minister of Foreign Affairs @jaarreaza and will meet next week the President of the National Assembly, together with representatives of main opposition parties Read more here https://t.co/1wRO1NVtAj