El queso manchego coexistirá con otro lácteo mexicano llamado igual

Bruselas (EuroEFE).- El "Queso Manchego" español estará protegido en México por primera vez como una indicación geográfica, si bien coexistirá en este país con un producto lácteo llamado igual pero de características diferentes.

Así lo recoge la modernización del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y México, que hará que casi todos los bienes intercambiados entre ambos países queden libres de impuestos.

After less than 2 years of negotiations, we have an agreement for a modernised trade agreement with Mexico, making nearly all trade in goods between us duty-free! https://t.co/BN4ws0n6u1 pic.twitter.com/1eq3KgaLml