El PE aclara que no habrá misión de observación electoral a Venezuela

Bruselas (EuroEFE).- Los presidentes de los intergrupos parlamentarios de apoyo a la democracia y coordinación electoral del parlamento Europeo (PE), David McAllister y Linda McAvan, respectivamente, quisieron desmarcar este lunes a la institución de los viajes individuales de algunos de sus eurodiputados a Venezuela.

Eurodiputados de la Izquierda Unitaria en el Parlamento Europeo como el español Javier Couso (IU) viajarán a Venezuela el próximo 20 de mayo con motivo de las elecciones presidenciales que el país latinoamericano celebra ese día, pero el PE dijo en un comunicado que no se trata de una misión de observación de la institución con carácter oficial.

"Dado que no se dan las condiciones necesarias para unos comicios creíbles, transparentes e inclusivos (...) el Parlamento no enviará observadores a las elecciones", afirma la institución en un comunicado.

Así, precisa, ninguno de los miembros u órganos del Parlamento Europeo "ha recibido mandato para observar o comentar sobre este proceso electoral en nombre de la Cámara".

"Si algún eurodiputado decide asistir como observador a las elecciones, lo hará bajo su propia iniciativa y en ningún caso podrá vincular, sea mediante declaraciones o acciones, su presencia con el Parlamento Europeo", dice el comunicado.

