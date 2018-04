Bruselas y México modernizan su acuerdo comercial

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) ha dado un paso más en su apuesta por el libre comercio con la modernización de su acuerdo con México, que estaba en vigor desde 2000, en un momento en el que Estados Unidos abandera una deriva proteccionista y ha hecho saltar las alarmas por una posible guerra comercial.

"No sé cómo interpretan este acuerdo en EEUU, pero creo que mandamos un mensaje potente en un momento en el que el proteccionismo está creciendo en algunas partes del mundo", afirmó la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström.

"Creemos que se pueden hacer acuerdos comerciales buenos, de forma sostenible y que supongan un beneficio mutuo para las dos partes", agregó la comisaria sueca.

La actualización del acuerdo, sellado este fin de semana en Bruselas tras año y medio de negociaciones, permitirá eliminar los impuestos arancelarios en una gran mayoría de los bienes con los que comercian ambos bloques, un concepto opuesto a las tesis defendidas por el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Se han incluido novedades en capítulos como las reglas de origen y el comercio de bienes y para añadir nuevas normas sobre desarrollo sostenible y contra la corrupción.

"En menos de dos años la UE y México han llegado a un acuerdo adaptado a los retos económicos y políticos del siglo XXI", celebró Malmström.

El acuerdo renovado supone también un espaldarazo al comercio mexicano en plena recta final de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TCLAN), un pacto que Trump ha planteado, a través de un mensaje en Twitter, condicionar a un endurecimiento del control migratorio procedente de México.

The new #EUtrade deal with Mexico will:

scrap high Mexican tariffs on European food and drinks

allow EU firms to sell more services to Mexico

pledge to protect workers' rights and the environment



