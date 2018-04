Tajani pide a la Comisión un plan para los desplazados de Venezuela

Bruselas (EuroEFE).- El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, pidió este martes al líder de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, una estrategia europea para asistir a los desplazados en la región caribeña por culpa de la crisis humanitaria en Venezuela.

"La crisis en Venezuela está provocando el mayor desplazamiento de población que se ha visto en Latinoamérica", recuerda Tajani al presidente del Ejecutivo comunitario en una carta.

The crisis in Venezuela is generating a humanitarian crisis and the largest population displacement ever seen in Latin America. I call on the European Commission to implement a comprehensive regional strategy to assist fellow Europeans in the Caribbean and Venezuelan refugees. pic.twitter.com/8WbbEqdvII