La UE destina 9,5 millones de euros al desarrollo en Latinoamérica

Buenos Aires (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) lanzó este miércoles un plan de financiación de proyectos para el desarrollo en los países latinoamericanos y caribeños dotado con 9,5 millones de euros, y que se pondrá en marcha mediante diálogos de cooperación triangular.

La iniciativa estará apoyada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Centro de Desarrollo de la Organización y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y tiene como misión atender a las necesidades sociales y ambientales fijadas en la Agenda 2030 de la ONU de desarrollo sostenible.

El director de Cooperación Internacional y Desarrollo de la UE, Stefano Manservisi, explicó en la presentación en Buenos Aires que los proyectos serán de "fortalecimiento de las capacidades para realizar reformas", por ejemplo del sistema fiscal o para establecer reglamentaciones, y serán cofinanciados al 40 % por parte de los países receptores de las ayudas.

La financiación de los proyectos, que serán "de software, de capacidades, incluso de análisis", irá acompañada de un diálogo triangular, es decir, entre uno de los miembros de la UE y dos países de Latinoamérica y el Caribe, sobre los retos en el ámbito correspondiente.

"La idea no es que traigamos una solución, sino el diálogo", declaró Mario Pezzini, director del Centro de Desarrollo de la OCDE, y añadió que "ha habido fases en las que se pensaba que había que aplicar una receta común" para el desarrollo y eso "no ha funcionado".

"No hay una estrategia de desarrollo, hay diferentes", dijo Pezzini, y ejemplificó la utilidad de las mesas triangulares de cooperación en que a un país caribeño le puede servir más la ayuda de Uruguay que la de Dinamarca, al ser la nación sudamericana algo más desarrollada pero tener características más similares.

