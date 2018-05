La Eurocámara pide la suspensión inmediata de las elecciones anticipadas en Venezuela

Bruselas (EuroEFE).- El pleno de la Eurocámara aprobó este jueves por amplia mayoría una resolución que rechaza las elecciones presidenciales anticipadas del 20 de mayo en Venezuela y pide su "suspensión inmediata".

La resolución, que obtuvo 492 votos a favor, 87 en contra y 77 abstenciones, condena "de manera enérgica" la convocatoria de elecciones presidenciales adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente venezolana, con el respaldo del Consejo Nacional Electoral.

En el texto, negociado por los cuatro grandes grupos europarlamentarios, se insiste en que la Unión Europea solo reconocerá unas elecciones "que estén basadas en un calendario electoral viable, sean acordadas en el contexto del diálogo nacional con todos los actores y partidos políticos relevantes, y en las que se cumplan unas condiciones de participación equitativas, justas y transparentes".

En ese sentido, los eurodiputados añadieron que ello incluye "el levantamiento de las prohibiciones que pesan sobre los políticos de la oposición, la liberación de los presos políticos, la composición equilibrada de un Consejo Electoral Nacional imparcial y la existencia de garantías suficientes, entre ellas, el seguimiento por parte de observadores internacionales independientes".

Más allá, la resolución reclamó que se convoquen "con carácter inmediato elecciones" que cumplan todas las normas internacionales, en plena consonancia con los criterios de la Organización de Estados Americanos".

Al Gobierno "legítimo" que surja de tales comicios, el PE le reclama "hacer frente con urgencia a la actual crisis económica y social en Venezuela y trabajar en favor de la reconciliación nacional del país".

En cualquier caso, piden al Gobierno de Nicolás Maduro y a la oposición que adopten "sin más demora" un "plan de estabilización macroeconómica", junto a las instituciones financieras internacionales, para abordar los numerosos desafíos a que se enfrenta el país, como la crisis humanitaria provocada por la hiperinflación y la escasez de productos básicos y medicinas.

Mogherini se suma a la petición de suspender los comicios

La resolución, pactada por populares, liberales, reformistas y socialdemócratas, fue elaborada tras un debate de urgencia este miércoles en la Eurocámara en el que la alta representante de la UE, Federica Mogherini, se sumó a la petición mayoritaria de suspender los comicios del día 20.

Mogherini lamentó que no todas las partes puedan participar "en igualdad de condiciones", lo que a su juicio va a "exacerbar la polarización" en el país y "creará obstáculos añadidos a la solución política".

