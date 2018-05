Bruselas saluda la reanudación del diálogo de paz en Colombia

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) considera que la reanudación de los diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la Habana supone un "paso adelante" hacia la consecución de una paz duradera en el país.

"Deseamos que las partes trabajen con éxito hacia un alto al fuego, lo que mejoraría de forma significativa la situación humanitaria en las áreas más afectadas por el conflicto", dijo en un comunicado la alta representante para la política exterior Europea, Federica Mogherini.

