La UE y Cuba estrechan su cooperación en energía

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) y Cuba estrecharon este martes su cooperación en energías renovables y fijaron nuevas áreas de diálogo, en materia de no proliferación de armas de destrucción masiva, control de armas convencionales o aplicación de objetivos para el desarrollo sostenible.

La alta representante de la UE para la política exterior, Federica Mogherini, y el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, firmaron en Bruselas un programa por valor de 18 millones de euros cuyo objetivo es ayudar a la isla a alcanzar su meta de obtener el 24 % de su electricidad de fuentes de energía renovable.

En una rueda de prensa, Mogherini explicó que ambas partes preparan también un proyecto de 21 millones de euros sobre seguridad alimentaria y agricultura sostenible, y avanzarán en los intercambios en el marco de la celebración del año europeo del Patrimonio Cultural.

