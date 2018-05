La oposición venezolana pide a la UE y la OEA que no reconozcan las elecciones

Caracas (EuroEFE).- Manifestantes participaron este miércoles en una marcha convocada por el opositor Frente Amplio Venezuela Libre hasta la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde pidieron a este mecanismo, así como a la Unión Europea (UE) no reconocer la elección presidencial del próximo domingo.

Los opositores entregaron un documento en la la sede de la OEA, en el que se denuncia como "fraudulenta" la convocatoria de votaciones de este domingo, en el que no participará el antichavismo, que por el contrario ha llamado a la abstención.

La portavoz opositora Delsa Solórzano dijo ante los periodistas que exigen a los países miembros de la OEA "que se pronuncien de inmediato" para pedir la suspensión de las elecciones, en la que el presidente, Nicolás Maduro, espera ser reelegido.

"Visto que la UE ya ha declarado que este no es un proceso electoral, (pedimos) que en caso de que no se suspenda el mismo no se reconozcan los resultados", prosiguió.

La parlamentaria subrayó que la del domingo no es una elección y que, si lo fuera, los partidos que se oponen al Gobierno de Maduro hubieran participado.

Por su parte, el diputado Negal Morales indicó a través de Twitter que en la OEA se comprometieron a llevar esta comunicación hasta el secretario general del organismo, Luis Almagro, y "los embajadores van a estar trabajando en próximas acciones que tomará comunidad internacional".

"Nos han dicho que el 28 de mayo todos los embajadores se reunirán para debatir próximas acciones que se adoptarán en Venezuela (...) los venezolanos no estamos dispuestos a que nos secuestren la democracia", agregó en cuanto a la respuesta recibida por parte de la UE.

Morales pidió nuevamente a los venezolanos no acudir a las urnas y, en su lugar, acudir a las iglesias "con una bandera, en señal de fe y en señal de protesta".

Asimismo, indicó que venezolanos residentes en 595 ciudades de 90 países del mundo recogerán firmas y las llevarán a representaciones diplomáticas.

"En cada ciudad del mundo, vamos a ir a representaciones diplomáticas, vamos a recoger firmas y las vamos a entregar para pedir que el mundo nos ayude a salir de este drama", agregó.

En un comunicado, el Frente Amplio adelantó que el 21 de mayo darán una "respuesta" tras los comicios.

En estas elecciones se medirán también el exgobernador Henri Falcón, un chavista disidente que se apartó de la decisión de la MUD de no participar e inscribió su candidatura; el expastor evangélico Javier Bertucci y el ingeniero Reinaldo Quijada.

Por Héctor Pereira (edición: Desirée García)