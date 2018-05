España ve cercano el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur

Bruselas (EuroEFE).- La secretaria de Estado de Comercio de España, María Luisa Poncela, consideró este martes que las expectativas para que la Unión Europea (UE) alcance un acuerdo comercial con el Mercosur son "buenas" y, aunque no dio fechas sobre cuándo podría concluirse, destacó que lo positivo es que "siguen avanzando" las negociaciones.

"Es cierto que a principios de año hubo una cierta parada, pero en estos momentos ha habido negociaciones la semana pasada y han vuelto otra vez a reactivarse, y yo creo que van por buen camino", dijo Poncela a la prensa durante un Consejo de Comercio en Bruselas.

Preguntada por los obstáculos que deben superar los negociadores para llegar a un acuerdo, esperado inicialmente en diciembre de 2017, la secretaria de Estado subrayó que son los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) los que tienen que hacer "un ejercicio de liberalización mayor".

"Europa (...) ya está acostumbrada a tener un porcentaje de liberalización en sus productos, por tanto algunos capítulos están costando, pero yo creo que en estos momentos las expectativas son buenas", incidió.

Poncela, que señaló que España debe ser "embajadora de todos los acuerdos que se han realizado con Latinoamérica", dijo que en la actualidad se están negociando capítulos relacionados con las indicaciones geográficas, aunque las conversaciones se bloquearon por desacuerdos en el sector automovilístico y la carne de vacuno.

"Las negociaciones son así y llevan años porque unas veces avanza más un lado, otras veces avanza más otro, lo bueno es que se sigue avanzando", añadió Poncela, que confió en que este acuerdo "se cierre pronto".

La UE y el Mercosur negocian un acuerdo comercial desde 1999, si bien las negociaciones estuvieron completamente bloqueadas entre 2004 y 2010 y solo se retomaron de nuevo en 2016.

La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, se refirió también a estas negociaciones a su llegada al Consejo, durante el que actualizará a los representantes de los Estados miembros las conversaciones con el Mercosur.

"Creo que puede estar hecho para el verano, pero tiene que ser un buen acuerdo y aún no hemos llegado a ese punto", dijo Malmström.

La comisaria sueca dijo que se anunciarán pronto las fechas de una nueva ronda de negociaciones tras una "buena discusión a nivel técnico" la semana pasada.

La UE iniciará negociaciones comerciales con Australia y Nueva Zelanda

Los representantes de Comercio de los países de la Unión Europea dieron este martes luz verde a iniciar las negociaciones para sendos acuerdos comerciales con Australia y Nueva Zelanda, dos países con los que el bloque comunitario ya coopera a través de acuerdos de asociación.

Los países, cuyos titulares de Comercio se reunieron este martes en Bruselas, trasladaron así el mandato sobre estos acuerdos comerciales a la Comisión Europea, que los negocia en nombre de los Estados miembros y buscará liberalizar el comercio con estos dos países, eliminar los aranceles a diferentes productos y mejorar el acceso a los servicios y a la contratación pública.

