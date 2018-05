La UE estudia sanciones contra Venezuela por irregularidades en las elecciones

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) ve irregularidades en las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo en Venezuela, en los que Nicolás Maduro fue reelegido como jefe de Estado con una abstención cercana al 54 %, y estudiará la adopción de "medidas adecuadas".

Así lo anunció este jueves la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini: "Las elecciones presidenciales y regionales se llevaron a cabo sin un acuerdo nacional sobre un calendario electoral y sin cumplir con los estándares internacionales mínimos para un proceso creíble, sin respetar el pluralismo político, la democracia, la transparencia y el Estado de derecho".

