Venezuela rechaza las advertencias de sanciones por parte de la UE

Caracas (EuroEFE).- El Gobierno venezolano rechazó este miércoles la advertencia de la Unión Europea (UE) de aprobar nuevas sanciones contra Venezuela después de la cuestionada elección del domingo, en la que Nicolás Maduro fue reelegido como presidente.

La Cancillería venezolana emitió una nota en la que "rechaza categóricamente los términos del comunicado de la oficina de la Alta Representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, respecto a las elecciones", las presidenciales con menor concurrencia de los últimos años.

Mogherini denunció este martes irregularidades en estos comicios, en los que no participó el grueso de la oposición venezolana por considerarlos fraudulentos y aseguró que los Veintiocho "considerarán la adopción de medidas adecuadas".

