Gurría apuesta por un multilateralismo que no deje a nadie rezagado

París (EuroEFE).- El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, subrayó este martes la necesidad del multilateralismo en un mundo globalizado e interdependiente, pero señaló que para ser viable tiene que preocuparse por actuar contra las crecientes fracturas sociales para no dejar a nadie en la cuneta.

Gurría, que abrió el foro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que sirve de aperitivo para la reunión ministerial anual, explicó que "en un mundo globalizado e interdependiente, la cooperación internacional es tal vez la única forma de mejorar nuestro bienestar".

It is time to reflect on #WhatBringsUsTogether, seize our diversity & strengthen our connectedness to build a new approach to globalisation, one that leaves no one behind. What unites us is more powerful than what divides us! My #OECDForum opening speech https://t.co/NfJljOIo3e