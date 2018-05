La OCDE ve una recuperación del crecimiento mundial pero alerta de debilidades

París (EuroEFE).- El mundo ha vuelto por fin a una expansión económica como no se veía desde antes de la crisis, según la OCDE, que elevó sus previsiones de crecimiento para este año y el próximo pero llamó la atención sobre algunos riesgos, especialmente el de una posible guerra comercial.

En su informe de perspectivas publicado este miércoles, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indicó que la progresión del producto interior bruto (PIB) en el mundo será del 3,8 % en 2018, lo que significa una décima más que en su anterior análisis de hace seis meses.

La revisión al alza es todavía mayor para 2019, de tres décimas hasta el 3,9 %, un ritmo que se explica en primer lugar por el tirón -finalmente- de la inversión y del comercio mundial.

Los bajísimos tipos de interés mantenidos por los principales bancos centrales y los estímulos fiscales han sido los grandes apoyos, pero la vuelta a la normalidad en política monetaria exige que sean las mejoras de productividad las que tomen el relevo.

Para que eso ocurra, según el economista jefe de la OCDE, Álvaro Pereira, se tiene que retomar el ritmo de las reformas estructurales, que se ha apagado en los últimos años, precisamente al calor de una recuperación que parecía hacerlas menos acuciantes.

Por el lado de los riesgos, Pereira advierte de las tensiones comerciales, ante las que la receta es "continuar el diálogo", porque la eventualidad de una guerra comercial es algo que "no queremos experimentar".

El "club de los países desarrollados" se niega a señalar directamente a Estados Unidos como responsable de las tensiones -ha contabilizado 1.200 restricciones al comercio desde 2007 de diferentes miembros del G20-.

En lugar de evaluar posibles impactos funestos, prefiere señalar que si se igualaran por lo bajo las tarifas aduaneras el comercio mundial aumentaría un 3 %.

Otras amenazas que sobrevuelan el escenario macroeconómico son el tirón del precio del petróleo (ha subido un 50 % en doce meses, en parte por tensiones políticas con Irán o por el hundimiento de Venezuela) y la volatilidad financiera por el aumento de tipos de interés en Estados Unidos, que ha golpeado de rebote a Argentina.

