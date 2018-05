La UE aplaude a Santos por su legado de paz en Colombia

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea, a través de su alta representante para la Política Exterior, Federica Mogherini, garantizó este jueves la continuidad del apoyo comunitario al proceso de paz en Colombia y alabó el legado del presidente saliente, Juan Manuel Santos.

"Os estamos acompañando durante todo el camino, desde el primer día. Y seguiremos acompañándoos en la implementación del acuerdo de paz", aseguró Mogherini durante el debate "Resolución de conflictos en el siglo XXI: "El caso de Colombia", organizado en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas, Bozar.

Full opening remarks by @FedericaMog at the "Conflict resolution in the 21st century: the case of Colombia" event with Colombian President @JuanManSantos https://t.co/Hjwhx6mHOg pic.twitter.com/DXg3qkW9sn