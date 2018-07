México gira a la izquierda con el triunfo de López Obrador

México (EuroEFE).- Andrés Manuel López Obrador logró el pasado domingo una holgada victoria a la Presidencia de México, dando un histórico giro a la izquierda en el país tras obtener más del 50 % de los votos, lo que llevó a sus oponentes a admitir su derrota incluso antes de los resultados oficiales.

"Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, el interés superior", apuntó López Obrador en un mensaje tras declararse ganador de los comicios.

De acuerdo con una muestra de unas 7.700 actas de votación del Instituto Nacional Electoral (INE), López Obrador obtuvo entre el 53 % y el 53,8 % de los votos.

Según esos datos, el aspirante del conservador Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, obtuvo entre el 22,1 % y el 22,8 % de los sufragios; el candidato del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, cosechó entre el 15,7 % y el 16,3 % de los votos, y el independiente Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", entre el 5,3 % y el 5,5 % de los sufragios.

"No voy a decepcionar ni a traicionar al pueblo", agregó el futuro presidente, que asumirá el cargo el 1 de diciembre, en un mensaje desde el Hotel Hilton del Centro Histórico de Ciudad de México, en el que aseguró que erradicará la corrupción y ayudará a todos, pero especialmente a los más pobres.

Unos minutos antes, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, reconoció el triunfo del líder izquierdista y dijo que se comunicó con él para felicitarlo y ofrecerle colaboración.

Aunque López Obrador esperó a los resultados del recuento rápido, los datos de las encuestas a pie de urna ya vaticinaban un amplio triunfo del izquierdista, en consonancia con las encuestas dadas a conocer durante la campaña.

Con inusitada rapidez, Meade reconoció que las tendencias de voto en los sondeos a pie de urna no le favorecían y le deseó éxito al líder izquierdista "por el bien de México".

"López Obrador es quien obtuvo la mayoría y tendrá la responsabilidad de conducir el Poder Ejecutivo", dijo quien fue ministro de Hacienda y de Relaciones Exteriores durante el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Poco después de estas palabras, salió Anaya, principal contrincante de López Obrador.

"Ninguna democracia funciona sin demócratas y, porque creo en la democracia y soy un demócrata, digo hoy ante los y las mexicanas que la información de los resultados con la que cuento me indica que la tendencia favorece a Andrés Manuel López Obrador", remarcó Anaya poco después del cierre de urnas.

El cuarto aspirante a la Presidencia, el candidato independiente Jaime Rodríguez, quien prometió cortar la mano a los políticos corruptos e instaurar la pena de muerte en el país, de haber ganado las elecciones, también reconoció el triunfo del candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

"Esto es solo un ejercicio democrático en que los mexicanos decidieron, y si los mexicanos decidieron seguir con la pata en el pescuezo, yo lo respeto", declaró.

A la tercera va la vencida, y López Obrador logrará dirigir México, la segunda potencia latinoamericana, después de Brasil, tras sus derrotas en unas elecciones presidenciales en 2006 y 2012, que él atribuyó al fraude electoral.

Con este rápido reconocimiento de resultados, el cambio político a la izquierda parece que empezará de manera inmediata, si bien López Obrador no asumirá el cargo oficialmente hasta el 1 de diciembre.

Este 1 de julio estaban llamados a las urnas unos 89 millones de mexicanos para elegir a más de 3.400 cargos públicos, entre ellos el presidente, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, diputados y senadores.

El titular del INE, Lorenzo Córdova, afirmó tras el cierre de urnas que esta ha sido una "votación masiva" y una "jornada ejemplar" con incidentes "aislados" y atendidos por personal del órgano. Según el INE, la participación fue de cerca del 63 %.

La hora de la verdad para López Obrador

Tras recibir un sólido mandato popular con su victoria en la elección presidencial, López Obrador afronta ahora el enorme reto de hacer posible el gran cambio político que ha prometido.

Acabar con la corrupción y la impunidad, reducir los niveles de violencia y mejorar las condiciones de vida de los mexicanos son las prioridades a las que se enfrenta López Obrador.

La principal organización de los empresarios mexicanos, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), le felicitó también y se ofreció a trabajar con el nuevo presidente para el bien de México.

Estos apoyos otorgan a López Obrador una enorme legitimidad y elevan, a la vez, el desafío de cumplir con las enormes expectativas creadas.

Para López Obrador llega, por tanto, su hora de la verdad para un político profesional que comenzó en el PRI en los años 70, que participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y hace cuatro años creó el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que encabeza la coalición de izquierdas que lidera.

Hacer posible un cambio real y cumplir las promesas electorales son los grandes desafíos del próximo presidente, además de equilibrar sus tendencias populistas con el político pragmático que demostró ser en su gestión de jefe de Gobierno de Ciudad de México (2000-2005).

Los sectores conservadores de México y una parte de la clase empresarial temen sus tendencias cuasitotalitarias por sus fuertes convicciones propias y lo complicado que resulta hacerle cambiar de opinión.

Los empresarios que respaldan a López Obrador, como Alfonso Romo, no temen que la nueva administración aplique un modelo radical que eche al traste las reformas estructurales de los últimos años.

En materia económica López Obrador repitió la noche del domingo en su discurso triunfal que no habrá nacionalizaciones ni expropiaciones, y que tampoco subirá los impuestos ni aumentará la deuda pública del país.

¿De dónde saldrá entonces el dinero para pagar los programas sociales que ha prometido? Programas sociales que van desde las ayudas a los pobres, los discapacitados, los ancianos o desempleados, a semejanza de los programas populares que aplicó cuando fue alcalde de la capital.

Su respuesta básica al interrogante de cómo pagar estos programas es que los fondos vendrán de las estrictas medidas de austeridad en la gestión de gobierno y de la lucha contra la corrupción que reportará a las arcas del gobierno más de 20.000 millones de dólares anuales.

Su modelo de político austero y frugal se asemeja al del ex presidente de Uruguay José Mujica, aunque sus críticos, como el candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, señalan que en realidad su hijos y familia viven de la política y de lo que genera el partido Morena.

El mundo felicita al ganador

Jefes de Estado y de Gobierno mundiales enviaron sus felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por su victoria en unas "elecciones históricas", siendo los primeros sus vecinos del norte EEUU y Canadá.

"Felicidades a Andrés Manuel López Obrador por convertirse en el próximo presidente de México. Estoy muy deseoso de trabajar con él", escribió el presidente de EEUU, Donald Trump, en Twitter, donde resaltó que "hay mucho que hacer que beneficiará" a ambos países.

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!