Eurodiputados critican al Gobierno de Maduro y piden ayuda de emergencia para Venezuela

Estrasburgo (Francia)/(EuroEFE).- El Parlamento Europeo (PE) acaba de celebrar un debate sobre la diáspora migratoria en Venezuela, en el cual los eurodiputados pidieron a la Unión Europea (UE) ayuda de emergencia para los países de la región a los que llegan venezolanos y, a medio plazo, una solución política y dialogada a la crisis.

El debate del martes, en el pleno de la Eurocámara, organizado tras una misión europarlamentaria a Venezuela y sus vecinos Colombia y Brasil, se convirtió en una condena casi unánime contra el Gobierno de Nicolás Maduro, que recibió críticas de populares, socialdemócratas y liberales, grupos que tienen 474 de los 750 escaños del hemiciclo europeo.

El primero en tomar la palabra fue el comisario europeo de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides, quien agradeció al PE que haya "generado mucha visibilidad a la situación de miles de venezolanos que están huyendo de su país".

The EU stepped-up its support to Venezuelans & their host communities to alleviate their most pressing needs. We mobilised our humanitarian & cooperation instruments for an amount of 35 million euros. We will continue & reinforce our support #Venezuela #EPlenary @Europarl_EN