Venezuela, por un diálogo "productivo" con España y la UE

Caracas/Bruselas (EuroEFE).- Venezuela manifestó este lunes a España su interés de mantener un diálogo "productivo" con este país y los otros de la Unión Europea (UE), tras un encuentro bilateral en Bruselas entre los ministros de Relaciones Exteriores de ambas naciones, Jorge Arreaza y Josep Borrell, respectivamente.

Según un comunicado que emitió la Cancillería del país caribeño, Arreaza "ha remarcado la voluntad" del Gobierno que preside el chavista Nicolás Maduro "de mantener un diálogo fructífero y productivo con España y con la Unión Europea, enmarcado en el respeto".

Además, "se discutió ampliamente el desarrollo de los acontecimientos políticos en ambos países y la consolidación de los procesos democráticos", añade el texto.

La reunión, que se desarrolló "en un marco de fraternidad y respeto mutuo", sirvió para que se repasaran "aspectos relevantes de la cooperación" entre los dos países.

Ambos ministros se comprometieron en seguir trabajando por mejorar las relaciones entre España y Venezuela a través de una agenda de trabajo común que priorice los intereses de ambos pueblos", finaliza el comunicado.

Las relaciones entre Venezuela y España se enturbiaron en enero pasado a raíz de las sanciones de la Unión Europea contra siete altos cargos del Gobierno de Maduro, a las que el país caribeño respondió declarando persona no grata al embajador español y provocando una medida recíproca.

Pero la relación se normalizó en abril, con el retorno de los embajadores Jesús Silva a Caracas y Mario Isea a Madrid.

El exjefe de Gobierno de España Mariano Rajoy fue crítico con la gestión de Maduro y no reconoció su reelección del pasado 20 de mayo, por considerar que los comicios, a los que no se presentó la oposición, carecían de garantías.

Maduro dijo en junio que espera que el nuevo Gobierno de España, que lidera el socialista Pedro Sánchez, "pueda construir una nueva visión" sobre su país y abra "nuevas políticas de diálogo" con la nación suramericana.

España traslada a Venezuela la preocupación de la UE por la situación del país

Borrell, por su parte, trasladó a su homólogo de Venezuela la "profunda preocupación de la UE por la situación del país" sudamericano.

Me he reunido con el canciller venezolano @jaarreaza en #Bruselas, Cumbre UE-CELAC. Le he transmitido la preocupación que tanto la #UE como #España tenemos por la situación de #Venezuela y nuestro deseo de contribuir activamente a una salida democrática, pacífica y negociada. pic.twitter.com/x3DvUmaJn1